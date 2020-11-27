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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Кинул заробитчан на 150 тыс.: в Запорожье задержали интернет-мошенника

В Запорожье киберполиция задержала 34-летнего мужчину, который занимался интернет-мошенничеством и предлагал фейковое трудоустройство в странах ЕС.

Жертвами мошенника стали более десяти человек, а общая сумма его “заработка” составила 150 тыс. гривен.

— Фигурант размещал в Интернете объявления о трудоустройстве в Европе. Главным условием была оплата якобы услуг по оформлению документов. Однако после получения денег от желающих подзаработать — злоумышленник исчезал, — говорится в сообщении.

Заробитчанам человек обещал хорошую зарплату — более 50 тыс. гривен ежемесячно.

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Кинул заробитчан на 150 тыс.: в Запорожье задержали интернет-мошенника

По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Instagram-мошенничество — до восьми лет тюрьмы

В Кировоградской области киберполиция разоблачила девушку, которая занималась Instagram-мошенничеством посредством продажи несуществующей одежды.

Следствие установило, что фигурантка блокировала покупателей сразу после того, как они отправляли предоплату.

На такой схеме злоумышленница успела обогатиться почти 500 тыс. грн.

За совершенное преступление ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: Киберполиция

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