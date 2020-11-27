На Донбассе задержан военнослужащий, который избил и поджег сослуживца

Военная прокуратура Донецкого гарнизона задержала военного, нанес телесные повреждения своему сослуживцу, а после поджег его.
Также он обокрал потерпевшего, заявили Офисе генпрокурора.
— Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецк с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности, — говорится в сообщении.
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Военнослужащий задержан факту нарушения уставных правил взаимоотношений, а также статьей Разбой.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено территориальному управлению ГБР, расположенном в Краматорске.
Задержали наркоторговцев
Жители Черниговщины на протяжении длительного времени руководили нарколаборатории в разных областях Украины.
За руководства Офиса генпрокурора силовики провели 70 одновременных обысков и изъяли наркотики PVP, метамфетамин и каннабис, общей массой около 40 кг.