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Факты / Происшествия
Андрій Жигайло |

На Донбассе задержан военнослужащий, который избил и поджег сослуживца

Военная прокуратура Донецкого гарнизона задержала военного, нанес телесные повреждения своему сослуживцу, а после поджег его.

Также он обокрал потерпевшего, заявили Офисе генпрокурора.

— Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецк с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности, — говорится в сообщении.

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Военнослужащий задержан факту нарушения уставных правил взаимоотношений, а также статьей Разбой.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено территориальному управлению ГБР, расположенном в Краматорске.

Задержали наркоторговцев

Жители Черниговщины на протяжении длительного времени руководили нарколаборатории в разных областях Украины.

За руководства Офиса генпрокурора силовики провели 70 одновременных обысков и изъяли наркотики PVP, метамфетамин и каннабис, общей массой около 40 кг.

Источник: Офис генпрокурора

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