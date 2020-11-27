Военный грузовик переехал бригаду ремонтников — два человека погибли

В Кировоградской области военный грузовик МАЗ влетел в бригаду ремонтной службы. В результате аварии погибли два человека.

Военный МАЗ влетел в машину, которая укладывала асфальт. Дорожники ремонтировали покрытие на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий вблизи. В результате удара грузовик перевернулся.

Один из ремонтников погиб на месте ДТП, а второй скончался в скорой. Еще двух с тяжелыми травмами госпитализировали.

Читайте: От удара оторвало голову: в Харькове авто сбило пешехода

Известно, что погибшими оказались 60-летний Игорь и 33-летний Александр.

В момент аварии в военном грузовике находились трое человек, никто из них серьезно не травмировался.

Представители дорожной службы, которые стали свидетелями аварии утверждают, что водитель грузовика ехал со скоростью около 100 км, хотя вокруг стоят знаки с ограничением скорости.

Однако водитель военного грузовика опровергает эту информацию и отмечает, что скорость не была выше 70 км/ч.

ДТП под Уманью

На территории Уманского района Черкасской области произошло ДТП, в результате которого между двумя грузовиками Scania и Mercedes зажало легковой автомобиль Daewoo Lanos.

Два человека, среди которых был ребенок, погибли на месте.

Спасателям пришлось с помощью спецсредств деблокировать тела погибших из поврежденной машины.