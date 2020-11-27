В Киеве блокировали деятельность цеха, в котором незаконно производили боеприпасы для огнестрельного оружия.

При обысках обнаружили материалы для производства и готовые патроны, сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следствия, нелегальный бизнес организовали двое киевлян. Они арендовали цех на территории одного из столичных предприятий. На нем они установили оборудование, а также сохраняли вещества для изготовления патронов и готовую продукцию.

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Изготовляли 10 тыс. патронов в день — СБУ в Киеве заблокировала незаконное производство / 6 фотографий

Клиентов злоумышленники подыскивали на специализированных интернет-ресурсах и страницах в соцсетях, а заказ отправляли по почте.

Ежедневно изготовляли до 10 тыс. патронов и маркировали продукцию собственным “брендом”.

Во время обысков было изъято 137 килограммов пороха, 20 тыс. готовых патронов, 131 емкость с шарами, 50 тыс. капсюлей, два ружья, документацию и ноутбук с клиентской базой.

В цехе обнаружено девять станков для полного цикла производства патронов, электрическую плавильную печь и другое оборудование.

Торговец оружием

В Одесской области правоохранители обнаружили арсенал оружия.

Опасные предметы нашли в двух домах 51-летнего мужчины. В них он прятал пистолет, пять винтовок, пулемет, автомат, пистолет, два корпуса гранат РГД-33 и более 1 тыс. патронов различного калибра.

Сейчас мужчину задержали, за нелегальное хранение опасных предметов ему грозит тюремное заключение.

Источник: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины