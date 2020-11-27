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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Заставлял крымчан служить в армии РФ: СБУ разоблачила “военного комиссара”

Служба безопасности Украины разоблачила одного из “военных комиссаров” временно оккупированного Крыма.

Мужчина, занимая “руководящую должность” в 2016 году, организовывал принудительные призывные кампании на срочную военную службу в Вооруженных силах РФ.

Он запугивал крымчан, угрожая им уголовной ответственностью за отказ от службы.

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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следствие по делу продолжается.

Разоблачение “экс-руководителя ДНР”

Сотрудники СБУ разоблачили одного из “бывших руководителей ДНР”.

Мужчину назначили “заместителем министра топлива и энергетики ДНР”. Во время своей незаконной деятельности он обеспечивал боевиков топливом.

Подробнее о разоблачении “экс-руководителя ДНР” читайте на Фактах ICTV.

Источник: СБУ

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