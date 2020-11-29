В Киевской области ночью повредили автомобиль Audi, который принадлежит местному ресторатору. Злоумышленники облили капот легковоспламеняющимся веществом, подожгли и скрылись в неизвестном направлении.

— Ими оказались двое иностранцев 44-летний гражданин Турции и 39-летний мужчина из Азербайджана. Полицейские изъяли у них автомобиль Volkswagen, на котором они передвигались во время совершения преступления, — рассказали в ГУ НП в Киевской области.

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Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Подозреваемым грозит от трех до десяти лет за решеткой.







В Киевской области иностранцы сожгли автомобиль ресторатора / 2 фотографии

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