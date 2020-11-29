PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Киевской области иностранцы сожгли автомобиль ресторатора

В Киевской области ночью повредили автомобиль Audi, который принадлежит местному ресторатору. Злоумышленники облили капот легковоспламеняющимся веществом, подожгли и скрылись в неизвестном направлении.

— Ими оказались двое иностранцев 44-летний гражданин Турции и 39-летний мужчина из Азербайджана. Полицейские изъяли у них автомобиль Volkswagen, на котором они передвигались во время совершения преступления, — рассказали в ГУ НП в Киевской области.

Читайте: Под Черниговом пассажир похитил такси и погиб в ДТП

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Подозреваемым грозит от трех до десяти лет за решеткой.

  • В Киевской области иностранцы сожгли автомобиль ресторатора
  • В Киевской области иностранцы сожгли автомобиль ресторатора
  • В Киевской области иностранцы сожгли автомобиль ресторатора
  • В Киевской области иностранцы сожгли автомобиль ресторатора
В Киевской области иностранцы сожгли автомобиль ресторатора / 2 фотографии

Стрельба в Днепре

В субботу утром, 28 ноября, в центре Днепра произошла стрельба. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Стрельба произошла около 5.00 28 ноября в кафе. Как выяснила полиция, заведение работало ночью по предварительной договоренности с администрацией в нарушение карантина.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх