В Киевской области иностранцы сожгли автомобиль ресторатора

В Киевской области ночью повредили автомобиль Audi, который принадлежит местному ресторатору. Злоумышленники облили капот легковоспламеняющимся веществом, подожгли и скрылись в неизвестном направлении.
— Ими оказались двое иностранцев 44-летний гражданин Турции и 39-летний мужчина из Азербайджана. Полицейские изъяли у них автомобиль Volkswagen, на котором они передвигались во время совершения преступления, — рассказали в ГУ НП в Киевской области.
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Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Подозреваемым грозит от трех до десяти лет за решеткой.
Стрельба в Днепре
В субботу утром, 28 ноября, в центре Днепра произошла стрельба. В результате инцидента пострадали четыре человека.
Стрельба произошла около 5.00 28 ноября в кафе. Как выяснила полиция, заведение работало ночью по предварительной договоренности с администрацией в нарушение карантина.