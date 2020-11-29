В Киеве произошел взрыв возле офиса одной из политических партий

В Киеве в ночь на 29 ноября произошел взрыв возле офиса одной из политических партий, из-за чего полиция возбудила сразу два уголовных дела.

Взрыв произошел возле общественной приемной лидера одной из партий на улице Зои Гайдай, вероятно это была граната. В результате взрыва никто не пострадал, частично был поврежден забор и двери дома.

Взрывотехники обнаружили деформированные металлические остатки от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

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По данному факту возбуждено два дела: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и 1 ч. ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Погибло три человека

В Киевской области произошел пожар в жилом доме. В результате инцидента 27 ноября в населенном пункте Воропаев сгорело три человека.

Сейчас спасатели устанавливают личности погибших.