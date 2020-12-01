40 минут ждал помощи: на Буковине мужчина скончался в приемной больницы

Полиция в Черновицкой области возбудила уголовное дело из-за смерти мужчины в помещении приемной Выжницкой центральной районной больницы.

Очевидцы вызвали милицию 30 ноября и сообщили, что 69-летний житель села Виженка мог умереть в медучреждении из-за того, что врачи не оказали ему вовремя помощь.

Один из присутствующих в тот момент в больнице сообщил, что погибший 40 минут ждал врачей.

Медики со своей стороны показали правоохранителям врачебное свидетельство о ненасильственной смерти мужчины.

Ранее в сети появилось видео, на котором неизвестный ссорится с врачами из-за якобы халатности медиков, которая привела к смерти человека.

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История о смерти отца, отдавшего кислород сыну

18 ноября украинские СМИ опубликовали информацию волонтера Даны Яровой о смерти мужчины с Covid-19 в третьей городской больнице Белой Церкви, умершего якобы из-за того, что отдал свою суточную дозу кислорода сыну.

Министерство здравоохранения со своей стороны заявило, что провело проверку и не выявило недостатка кислородных концентраторов в больнице.