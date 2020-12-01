В США спасли моряка, который цеплялся за перевернутое судно

Моряка, который пропал без вести в море на прошлых выходные, нашли у побережья Флориды, когда он цепляясь за свое перевернутое судно.

62-летний Стюарт Би отправился в плавание в пятницу днем ​​от порта Канаверал на своей 10-метровой лодке. После того, как он не вернулся, информацию передали властям.

Мужчина решил провести ночь или две на своей лодке, что для него было необычно. Он проснулся ночью в субботу после того, как вода затопила его каюту.















Сутки держался за перевернутое судно: в США спасли пропавшего моряка / 4 фотографии

Читайте: 6 дней просидел в колодце: на Бали спасли туриста с украинским паспортом

Его судно быстро перевернулось, и вода вытолкнула его из переднего люка. Затем он ухватился за часть носа лодки и только в воскресенье, после восхода солнца, заметил на горизонте контейнеровоз.

Экипаж бросил Би буй, вытащил его из воды, а затем уведомил береговую охрану США, которая немедленно направила команду для его подбора.

Матрас в открытом море

Летом 23-летнего парня и трех детей 10, 13 и 15 лет унесло на резиновой матрасе в открытое море в районе пляжа Малибу города Бердянск Запорожской области.

Отдыхающих нашли на расстоянии примерно 700 м от берега спасатели КП Бердянского городского совета.

Фото: Береговая охрана США