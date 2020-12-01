СБУ проверяет депутатов, которые на Закарпатье принимали присягу под гимн Венгрии

Служба безопасности Украины тщательно проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской территориальной громады.

21 ноября 2020 года во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной громады, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии. Полученные Службой материалы по этому событию пока тщательно проверяются.

В ведомстве подчеркнули, что по результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

Читайте: Сийярто назвал “жалким” запрет на въезд в Украину венгерских чиновников

Депутаты из фракции Слуга народа Виталий Безгин и Александр Корниенко просят Офис генпрокурора и СБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о вероятном совершении новоизбранными депутатами совокупности уголовных правонарушений.

Обыски на Закарпатье

30 ноября СБУ пришла с обысками в один из местных благотворительных фондов в Закарпатской области. Его функционеры подозреваются в попытке подорвать государственный суверенитет Украины.

Фигуранты пытались популяризировать создание этнической автономии на Закарпатье, напечатав разные материалы о так называемой Великой Венгрии.