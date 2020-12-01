Стреляли из винтовки: в Хмельницкой области произошла массовая драка

В Хмельницкой области в городе Городке порядка двух десятков молодых людей устроили посреди ночи кровавые разборки.

На окраине города возле уже закрытого придорожного кафе на ночь встретились две компании. Камера наблюдения зафиксировала кадры перестрелки и массовой драки. В движение пошли даже ружья.

Юрий Шиманский заведует травматологическим отделением Городецкой районной больницы и отмечает, что после этого инцидента в больницу поступило три человека с огнестрельными ранениями.

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Пока еще не все участники кровавых событий задержаны. Следователи продолжают поиски. После совершения преступления злоумышленники скрылись с места происшествия.

Дерзких стрелков сейчас разыскивают полицейские сразу нескольких областей.

Драка с полицейским в Одессе

В Одессе патрульные задержали 34-летнего мужчину, который сел пьяным за руль BMW и нарушал правила дорожного движения.

После остановки водитель вел себя агрессивно: не хотел выходить из авто, показывать водительское удостоверение.

Потом мужчина начал провоцировать драку с полицейскими. Водитель нанес лейтенанту полиции травму плечевого сустава правой руки, а младшего сержанта укусил за руку и ударил коленом.