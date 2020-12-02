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Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

В Борисполе задержали очередную партию контрабандных бриллиантов на 17 млн грн

В аэропорту Борисполь пограничники обнаружили партию бриллиантов, которую женщины планировали ввезти в нашу страну без прохождения таможенного контроля.

Правонарушители возвращались из стран Ближнего Востока и решили пронести в чемоданах 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 грамм.

Ориентировочная стоимость драгоценностей составляет 17 млн грн. Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил, а бриллианты тем временем изъяли у владельцев.

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  • В Борисполе задержали очередную партию контрабандных бриллиантов на 17 млн грн
  • В Борисполе задержали очередную партию контрабандных бриллиантов на 17 млн грн
  • В Борисполе задержали очередную партию контрабандных бриллиантов на 17 млн грн
  • В Борисполе задержали очередную партию контрабандных бриллиантов на 17 млн грн
  • В Борисполе задержали очередную партию контрабандных бриллиантов на 17 млн грн
  • В Борисполе задержали очередную партию контрабандных бриллиантов на 17 млн грн
В Борисполе задержали очередную партию контрабандных бриллиантов на 17 млн грн / 3 фотографии

Очередная контрабанда в Борисполе

26 ноября сотрудники Киевской таможни обнаружили в нижнем белье двух пассажиров Борисполя шесть пакетиков с бриллиантами общим весом 39,2 г.

Двое киевлян — 50-летний мужчина и 43-летняя женщина — прилетели из Стамбула и пытались пройти упрощенный таможенный контроль “зеленый коридор”.

Оба пассажира отрицали наличие вещей, которые нужно декларировать. Однако когда таможенники решили провести личный досмотр, мужчина и женщина добровольно отдали им шесть пакетиков с камнями. Четыре из них, весом 23,2 г, женщина спрятала в своем белье, а еще два пакета весом 15,9 г, были у мужчины в таком же тайнике.

Источник: СБУ

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