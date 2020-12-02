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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

Потерялись в горах: на Львовщине спасатели нашли двух туристов

Во Львовской области спасатели нашли двух туристов, которые потерялись в горах в Сколевском районе.

Молодая пара, жители г. Радехов, 24-летний парень и 17-летняя девушка заблудились в с. Славское на горе Погар.

Спасатели нашли их благодаря телефонной связи, которая была у пары в горах. Они сориентировали туристов с помощью сигналов автомобиля, таким образом парень и девушка вышли к подножию горы.

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Туристи загубитись в горах

Туристы не повреждены, они не нуждались в медицинской помощи.

Отдых в Карпатах

Как покорить Говерлу и безопасно прогуляться по Карпатам, Факты ICTV рассказали в материале об отдыхе в горах.

В Карпатах туристов ждет насыщенная культурная программа. Можно посетить музей Гуцульщины, музей Франка и многое другое.

Фото: ГСЧС

Источник: ГСЧС

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