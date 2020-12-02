В Стрые Львовской области 27-летняя девушка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

По одной из версий, девушка выпивала сама и разговаривала по телефону со своим другом-дальнобойщиком. Во время разговора она взобралась на окно и не удержалась.

Но ее мать рассказывает альтернативную историю. По словам женщины, ее дочь изнасиловали в подвале местные полицейские, а потом выбросили ее из окна.

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Свидетели подтверждают, что никакого насилия не было — девушка находилась на кухне сама. Однако мать продолжает настаивать на своем.

Сейчас местные правоохранители изучают обстоятельства происшествия. Пострадавшая находится в больнице.

Студентка выпала из окна

В Сумах после падения из окна умерла студентка одного из местных вузов.

Врачам не удалось спасти ее жизнь.

Подробнее о смерти студентки в Сумах читайте на Фактах ICTV.