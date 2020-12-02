Пытки, насильственное исчезновение и изнасилование — Офис генпрокурора передал в суд обвинительный акт по уголовному делу в отношении пяти сотрудников Кагарлыкского отделения полиции.

Следователи установили, что экс-правоохранители для раскрытия преступлений пытали и незаконно удерживали людей.

В частности, в январе 2020 года трое полицейских избивали двух задержанных, перевозили их в багажнике авто за город, применяли электроток, а затем приковали наручниками к батарее в коридоре. Все это для того, чтобы выбить признание в кражах.

Другой факт пыток зафиксирован в мае — потерпевшего били руками и ногами (всего нанесено 17 ударов).

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В том же месяце один из правоохранителей в служебном кабинете издевался над женщиной, которую вызвали в качестве свидетеля. Он надевал на нее противогаз, наручники и стрелял над головой, а затем несколько раз изнасиловал.

При этом начальник отделения знал о незаконных действиях подчиненных, но не принимал никаких мер.

Изнасилование в Кагарлыке

Сотрудников полиции Сергея Сулиму и Николая Кузива подозревают в истязании и изнасиловании жительницы Кагарлыка Нели Погребицкой.

24 мая в больницу Кагарлыка обратилась 26-летняя женщина, которую избили и изнасиловали. Врачам она рассказала, что за день до этого ее привезли на допрос в качестве свидетеля по делу о краже. Там били и пытали.

В результате скандала отделения полиции Кагарлыка расформировали.