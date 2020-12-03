Пожар на Житомирщине в общежитии — есть погибший

Вечером 2 декабря в общежитии Миланского профессионального лицея произошел пожар. В одной из комнат, расположенной в семейной части, горела кровать.

Во время ликвидации возгорания в одной из комнат нашли тело 62-летнего мужчины, по предварительной информации — бывшего работника лицея.







Под Житомиром загорелось общежитие, есть погибший / 2 фотографии

Также спасатели эвакуировали еще четыре человека, которым медицинская помощь не понадобилась.

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В 20.50 пожар удалось ликвидировать. Огонь уничтожил комнату площадью 15 м² и повредил стены.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Но окончательные обстоятельства устанавливаются специалистами.

Пожар в Днепропетровской

В селе Водяное Широковского района Днепропетровской области в жилом доме произошел пожар. В результате чего погибли две женщины.

В доме спасатели обнаружили тела двух погибших женщин — матери и дочери, 1934 и 1976 года рождения.

Причина пожара устанавливается.