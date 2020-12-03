PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

Под Житомиром загорелось общежитие, есть погибший

Вечером 2 декабря в общежитии Миланского профессионального лицея произошел пожар. В одной из комнат, расположенной в семейной части, горела кровать.

Во время ликвидации возгорания в одной из комнат нашли тело 62-летнего мужчины, по предварительной информации — бывшего работника лицея.

  • Пожар на Житомирщине в общежитии — есть погибший
  • Пожар на Житомирщине в общежитии — есть погибший
  • Пожар на Житомирщине в общежитии — есть погибший
  • Пожар на Житомирщине в общежитии — есть погибший
Под Житомиром загорелось общежитие, есть погибший / 2 фотографии

Также спасатели эвакуировали еще четыре человека, которым медицинская помощь не понадобилась.

Читайте: В центре Москвы загорелась больница, есть погибшие

В 20.50 пожар удалось ликвидировать. Огонь уничтожил комнату площадью 15 м² и повредил стены.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Но окончательные обстоятельства устанавливаются специалистами.

Пожар в Днепропетровской

В селе Водяное Широковского района Днепропетровской области в жилом доме произошел пожар. В результате чего погибли две женщины.

В доме спасатели обнаружили тела двух погибших женщин — матери и дочери, 1934 и 1976 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка