Во Франции преступники на авто протаранили мечеть

В городе Бретеньи-сюр-Орж в пригороде Парижа (Франция) неизвестные осквернили мечеть.
Об этом сообщил мэр города Николя Меари.
Преступники на автомобили выбили двери мечети, после чего вошли внутрь, где применили огнетушитель.
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Машину нашли в соседнем городе. Злоумышленники ее сожгли.
Правоохранители подозревают в вандализме двух людей.
В результате инцидента никто не пострадал.
Теракт в пригороде Парижа
В пригороде Парижа 16 октября террорист обезглавил учителя истории и географии, который на уроках свободы слова демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
Полиции сразу по прибытии удалось ликвидировать боевика: им оказался 18-летний беженец чеченской национальности, который родился в Москве.
Источник: Ville de Brétigny Sur Orge