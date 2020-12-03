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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Во Франции преступники на авто протаранили мечеть

В городе Бретеньи-сюр-Орж в пригороде Парижа (Франция) неизвестные осквернили мечеть.

Об этом сообщил мэр города Николя Меари.

Преступники на автомобили выбили двери мечети, после чего вошли внутрь, где применили огнетушитель.

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Машину нашли в соседнем городе. Злоумышленники ее сожгли.

Правоохранители подозревают в вандализме двух людей.

В результате инцидента никто не пострадал.

Теракт в пригороде Парижа

В пригороде Парижа 16 октября террорист обезглавил учителя истории и географии, который на уроках свободы слова демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Полиции сразу по прибытии удалось ликвидировать боевика: им оказался 18-летний беженец чеченской национальности, который родился в Москве.

Источник: Ville de Brétigny Sur Orge

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