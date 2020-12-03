В Киеве в церковь забежал мужчина с разбитой бутылкой в руках, которую держал у своей шеи, угрожая совершить самоубийство.
Злоумышленник ворвался в церковь на ул. Магнитогорская. Он никого не подпускал к себе около получаса.
Правоохранители успокаивали мужчину, а затем схватили его за руки и отобрали бутылку. Его госпитализировали, а в больнице выяснили, что мужчина принимал наркотики.
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Самоубийство из-за Covid-19
В Киевской городской клинической больнице №12 от Covid-19 78-летняя женщина повесилась.
Открыто уголовное производство по ст.115 УК — умышленное убийство.
Источник: Патрульная полиция Киева