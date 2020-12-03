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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

В Киеве мужчина забежал в церковь и грозился совершить самоубийство

В Киеве в церковь забежал мужчина с разбитой бутылкой в ​​руках, которую держал у своей шеи, угрожая совершить самоубийство.

Злоумышленник ворвался в церковь на ул. Магнитогорская. Он никого не подпускал к себе около получаса.

Правоохранители успокаивали мужчину, а затем схватили его за руки и отобрали бутылку. Его госпитализировали, а в больнице выяснили, что мужчина принимал наркотики.

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Самоубийство из-за Covid-19

В Киевской городской клинической больнице №12 от Covid-19 78-летняя женщина повесилась.

Открыто уголовное производство по ст.115 УК — умышленное убийство.

Источник: Патрульная полиция Киева

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