На трассе Одесса — Мелитополь — Новоазовск в районе Красного Николаевской области 4 декабря около 8.20 произошло смертельное ДТП на участии легковушки и грузовика.

На дороге столкнулись лоб в лоб автомобили Mercedes E 200 и Volvo, которые ехали во встречном направлении.

В результате ДТП 23-летний водитель легковушки погиб на месте, а его пассажирка умерла по дороге в больницу.

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На водителе грузовика — ни одной царапины.

Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых произошла трагедия.











Лобовое столкновение легковушки и грузовика под Николаевом — двое погибших / 3 фотографии

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 УКУ — Нарушение безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которая предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Местная полиция также ищет свидетелей ДТП, которые могут предоставить записи с видеорегистраторов.

ДТП на Львовщине

На трассе Львов-Луцк 3 декабря автомобиль Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinteаr.

В результате ДТП 50-летний водитель легковушки погиб на месте, а 35-летний водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка от полученных травм скончались в больнице.