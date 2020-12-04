В Киевской области 30-летняя женщина бросилась под поезд, который ехал на скорости, и осталась жива.

Чрезвычайное происшествие произошло на Тарасовском переезде в Боярке. Женщина бросилась под поезд по неизвестным причинам.

Трагедию предвидел машинист, он заметил женщину, которая бежала к путям. Он применил экстренное торможение, поезд только зацепил пострадавшую.

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Женщину госпитализировали в больницу с травмой головы.

18+, ПРЫГНУЛА ПОД ПОЕЗД Видео момент прыжка — https://t.me/KyivOperativ/69964 02.12.2020 в 22:06 на Тарасовском… Опубликовано Киев Оперативный Пятница, 4 декабря 2020 г.

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