В Запорожье задержали 53-летнюю женщину, когда она за деньги передавала своего 12-летнего сына так называемому покупателю. Мальчик должен был выпрашивать деньги на улицах города.

В полиции узнали, что она планирует за денежное вознаграждение в размере 600-700 грн в день передать ребенка для занятия попрошайничеством в конце ноября.

Поэтому сама “сделка” с передачей женщине 600 грн прошла уже под их контролем.

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Открыто производство по ч. 3 ст. 149 УКУ — Торговля людьми. Ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Недавно в Мариуполе осудили женщину, которая хотела продать своего малолетнего сына за 400 тыс. грн.

За эти деньги она планировала купить квартиру и автомобиль. Также известно, что женщина не была на медицинском учете как будущая роженица, ведь не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка.