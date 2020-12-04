В Киеве правоохранители закрыли ночной клуб, который работал после 22.00, несмотря на карантин.

— Кроме этого, в помещении обнаружили устройство для курения наркотических средств. По данному факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 309 УК Украины, — рассказали в ГУ НП в Киеве.

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Правоохранители также составили протоколы на владельцев заведения, им придется выложить от от 17 до 34 тыс. грн. Посетителей оштрафовали от 170 до 255 грн.











Владелец и гости оштрафованы: в Киеве ночной клуб работал несмотря на карантин / 3 фотографии

Ночной клуб во Львове

Во Львове полиция закрыла один из ночных клубов, который работал во время карантина выходного дня.

В середине устроили вечеринку на сотню человек.

Ночной клуб на улице Петрушевича во Львове был открыт 28 ноября. Заведение работало за закрытой дверью, войти можно было только по предварительной записи или по звонку.