В Киеве убили пожилого музыканта ради квартир

В Киеве в полицию обратилась женщина, которая заявила, что ее знакомый — музыкант, 1955 года, уже несколько дней не выходит на связь.

Впоследствии полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве.

— Двое сообщников убили одинокого 65-летнего киевлянина, который занимался музыкой, чтобы завладеть его двумя квартирами, деньгами и иным имуществом, — рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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По его словам, преступники 1985 и 1989 года рождения под предлогом обучения игре на музыкальных инструментах попали в квартиру киевлянина, где избили его и задушили.

— Завладев документами на квартиру, сообщники пытались скрыть труп мужчины в Киевской области. Для этого они замотали тело убитого в пленку и вывезли в один из гаражных кооперативов, где намеревались залить тело в бетон, — отметил Корищенко.

Злоумышленника грозит наказание по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины — до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.















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Убийство в Одесской области

В Одесской области хозяин дома жестоко убил, а потом сжег тело своего гостя.

Останки погибшего вырыли из земли собаки.

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