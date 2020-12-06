В Николаеве возле спортивного комплекса мужчина стрелял в подростка.

— По словам 43-летнего мужчины, конфликт между ним и несовершеннолетним произошел из-за попытки подростка его побить, — рассказали в ГУ НП в Николаевской области.

Мужчина добровольно выдал правоохранителям пистолет с патронами травматического действия и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение.

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16-летний парень в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и добавил, что у него нет претензий.

Однако в полиции таки внесли сведения о происшествии в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

— Такие хулиганские действия — не дело личного обвинения, и были опасны для окружающих, — отметили в полиции.











В Николаеве мужчина стрелял в подростка возле спортивного комплекса / 3 фотографии

Стрельба в Киеве

В Киеве задержали мужчину, который агрессивно отреагировал на замечание работника аптеки за отсутствие защитной маски и начал стрельбу.

По данным полиции, на улице Бассейной житель столицы в состоянии алкогольного опьянения зашел в аптеку без индивидуальных средств защиты. Работники и посетители сделали ему замечание за отсутствие защитной маски. Однако мужчина отказался надевать средство индивидуальной защиты, покидать помещение и начал нецензурно выражаться.