В РФ полицейский домогался до 13-летней девочки, а затем выстрелил в нее

В Москве (Россия) полицейский ранил несовершеннолетнюю девушку из травматического пистолета.

Руководитель управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве рассказал, что 33-летний сотрудник ППС, находясь не на службе и в гражданской одежде, несколько раз выстрелил в несовершеннолетнюю девушку.

Правоохранителя задержали. Ему грозит наказание за хулиганство.

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Российские СМИ пишут, что полицейский гостил у родителей пострадавшей. Со временем он решил спуститься на улицу подышать воздухом, также мужчина позвал с собой дочь хозяина. На улице он начал домогаться к девочке, а затем выстрелил в нее из травматического оружия.

На крики прибежали соседи, они увидели, как мужчина пытается затянуть девочку в подъезд. Именно они и вызвали скорую помощь, девочку госпитализировали.

Известно, что пострадавшую зовут София, ей 13 лет.

Стрельба в России

В России в городе Нальчик учителю школы пришлось отстреливаться из травматического пистолета от школьника и его друзей.

Ученик восьмого класса был недоволен своими оценками и хотел поговорить с преподавателем, однако сам идти на разговор испугался и позвал двух товарищей 26 и 36 лет.