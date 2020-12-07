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Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

Избили и задушили: полиция нашла третьего участника убийства Деревянко

Столичные правоохранители установили причастность третьего фигуранта к убийству музыканта Александра Деревянко в Печерском районе Киева.

31-летний киевлянин помогал двум сообщникам в сокрытии тяжкого преступления, чтобы завладеть квартирой погибшего.

Кроме того, злоумышленник похитил из квартиры потерпевшего музыкальные инструменты. В ближайшее время суд будет избирать задержанному меру пресечения.

По месту жительства задержанного полицейские провели неотложный обыск, во время которого изъяли похищенные инструменты, а также одежду одного из фигурантов со следами, похожими на кровь.

Убийство музыканта

6 декабря правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве музыканта Александра Деревянко — Юрия Туманского и Дениса Мамедова. Суд взял их под стражу на два месяца. По данным следствия, мужчины под предлогом обучения игры на гитаре попали в квартиру киевлянина, где избили его и задушили.

Завладев документами на три квартиры, финансами и драгоценностями, подозреваемые пытались скрыть тело. Для этого они завернули убитого в пленку, одеяло и вывезли в один из гаражных кооперативов на Киевщине, где намеревались залить тело в бетон. Но не успели, там их задержали правоохранители.

Источник: Нацполиция

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