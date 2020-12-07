СБУ разоблачила командования воинской части на присвоены госсредств

СБУ разоблачила командование одной из воинских частей на растрате бюджетных денег во время государственных закупок военного имущества.

По данным следствия, в Полтавской области должностные лица организовали механизм незаконного получения денег через приобретение защитных элементов военного обмундирования по безосновательно завышенным ценам.

Для реализации схемы и победы определенной коммерческой структуры они создали искусственные условия. А разница в размере 30% от суммы заключенного договора с поставщиками продукции была присвоена фигурантами.

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Во время обысков на территории воинской части была обнаружена документация с доказательствами противоправной деятельности. Также изъяты контрольные образцы приобретенных товаров для проведения экспертиз на соответствие техническим требованиям.

По оценкам экспертов, сделка нанесла государству ущерб в размере более 1 млн грн.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении. Дело возбуждено по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.







Более 1 млн грн: СБУ разоблачила командование воинской части на присвоении госсредств / 2 фотографии

Расследование СБУ

В начале декабря 2020 СБУ разоблачила агитаторов, которые в сети призывали к свержению конституционного строя Украины и изменению государственных границ. Они совершали свои незаконные действия в Днепропетровской, Черкасской и Сумской областях.

Сейчас следователи изучают причастность руководителя двух общественных объединений к размещению в соцсетях материалов с призывами к созданию “специальных территориальных общин народовластия”.