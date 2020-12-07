PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

Работали на российский бизнес: в Одессе блокировали работу незаконных call-центров

Сотрудники киберполиции в Одессе разоблачили работу пяти нелегальных call-центров.  Они обслуживали российский бизнес, который финансировал террористические организации ЛНР и ДНР.

Работу call-центров организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и IT-специалисты.  Они работали в клиентской поддержке российских компаний.

В помещениях call-центров правоохранители нашли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

Читайте: Обогатился на 1 млн: в Киеве иностранец обманывал женщин на сайтах знакомств

 

  • В Одессе блокировали работу незаконных call-центров
  • В Одессе блокировали работу незаконных call-центров
  • В Одессе блокировали работу незаконных call-центров
  • В Одессе блокировали работу незаконных call-центров
  • В Одессе блокировали работу незаконных call-центров
  • В Одессе блокировали работу незаконных call-центров
  • В Одессе блокировали работу незаконных call-центров
  • В Одессе блокировали работу незаконных call-центров
Работали на российский бизнес: в Одессе блокировали работу незаконных call-центров / 4 фотографии

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст.  258-3 УК — создание террористической группы или террористической организации.  Сейчас выясняют, причастны ли организаторы и работники сети call-центров к деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных украинских территориях.

Хакерские атаки в Николаевской ОГА

На сайте Николаевской областной государственной администрации 17 ноября злоумышленники разместили изображение с флагом так называемой ЛНР.  На фотографии было написано “Слава Новороссии”.

Следствие выясняет, кто причастен к несанкционированному вмешательству.

Фото: СБУ

Источник: СБУ

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка