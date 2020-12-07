Сотрудники киберполиции в Одессе разоблачили работу пяти нелегальных call-центров. Они обслуживали российский бизнес, который финансировал террористические организации ЛНР и ДНР.

Работу call-центров организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и IT-специалисты. Они работали в клиентской поддержке российских компаний.

В помещениях call-центров правоохранители нашли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

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Работали на российский бизнес: в Одессе блокировали работу незаконных call-центров / 4 фотографии

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК — создание террористической группы или террористической организации. Сейчас выясняют, причастны ли организаторы и работники сети call-центров к деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных украинских территориях.

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