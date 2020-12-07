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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Держали в клетке: в США четыре человека довели 4-летнего ребенка до истощения

В США арестовали четверых человек, которые довели 4-летнего ребенка до истощения. Мальчик, который у них пребывал на попечении, подвергся жестокому обращению, а держали его в клетке.

По данным шерифа округа Стоун, в преступлении обвиняются 26-летняя Десса Бартон, 26-летний Далтон МакЛендон, 53-летняя Кэтрин Кост и 52-летний Ричард Хилликер.

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Мальчика госпитализировали в больницу Спрингфилда, а затем в критическом состоянии доставили в Канзас-Сити.

У ребенка были травмы, которые могут свидетельствовать о физическом насилии, а также он был крайне истощен.

Бартон якобы рассказала властям, что травмы мальчика были результатом членовредительства. Однако медики опровергли ее словам, исходя из местоположения некоторых травм.

Ребенка держали в деревянном ящике, который был сделан из поддонов.

Буллинг в садике

В Полтавской области воспитательницу обвинили в травле 3-летнего мальчика.

Такой вывод правоохранители сделали, когда просмотрели видео, где воспитательница кричит на ребенка за то, что он медленно одевается.

Источник: Knewz

Фото: Dreamstime

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