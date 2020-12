В Нью-Йорке из-за угрозы взрыва эвакуировали самолет из Москвы

В Нью-Йорке (США) в аэропорту имени Джона Кеннеди самолет эвакуировали из-за угрозы взрыва. Рейс прилетел из Москвы.

На борту находилось 250 пассажиров. Правоохранители закрыли одну из взлетно-посадочных полос.

Вскоре в пресс-службе аэропорта сообщили, что полосу полностью открыли и рейсы выполняют без задержек. В полиции добавили, что расследование инцидента продолжается.

Due to an ongoing incident, emergency personnel and activity may be observed at #JFK airport. Please note that the airport is fully open and flights are operating without delays.

— Kennedy Airport. Wear a Face Covering. (@JFKairport) December 6, 2020