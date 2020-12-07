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Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

В Нью-Йорке из-за угрозы взрыва эвакуировали самолет из Москвы

В Нью-Йорке (США) в аэропорту имени Джона Кеннеди самолет эвакуировали из-за угрозы взрыва. Рейс прилетел из Москвы.

На борту находилось 250 пассажиров. Правоохранители закрыли одну из взлетно-посадочных полос.

Вскоре в пресс-службе аэропорта сообщили, что полосу полностью открыли и рейсы выполняют без задержек. В полиции добавили, что расследование инцидента продолжается.

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Срочная посадка Пенса

В сентябре 2020 года вице-президент США Майк Пенс чуть не попал в авиакатастрофу. Его самолет вылетел из штата Нью-Гемпшир, где политик участвовал в предвыборном мероприятии и во время взлета в стекло кабины пилота врезался птица, из-за чего самолет пришлось срочно приземлить в аэропорту.

Сейчас жизни Майка Пенса и его помощников ничего не угрожает — все живы.

Источник: Fox News

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