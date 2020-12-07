В России массовое отравление хлором в бассейне: 6 детей в реанимации

30 человек, в том числе 18 детей, оказались в больнице, отравившись хлором во время купания в одном из бассейнов российской Астрахани.

Шестерых детей госпитализировали в реанимацию, где их подключили к кислородному аппарату. Их жизни ничего не угрожает, сообщили власти.

В целом в больницы города доставили детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Проведенная в бассейне спортивного комплекса Динамо экспертиза показала превышение концентрации хлора в воде в 250 раз.

К происшествию могла привести ошибка сотрудников спорткомплекса, которые, вероятно, добавили химикаты при очистке бассейна не в той последовательности.

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Второй случай за почти три месяца

19 сентября стало известно об отравлении восьми детей парами хлора во время купания в бассейне в российском Санкт-Петербурге.

Пятерых из них пришлось госпитализировать, а еще троим оказали помощь на месте происшествия.

Фото: Астрахань24