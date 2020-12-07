Убийство и расчленение иностранца под Одессой: новые подробности

Полгода назад двое несовершеннолетних — 17-летний парень и его 16-летняя возлюбленная — убили, расчленили и закопали 68-летнего гражданина Турции.

Иностранец давно жил в Белгород-Днестровском и торговал на местном рынке женскими вещами. А еще очень любил молодых девушек.

Среди них была и эта несовершеннолетняя. Ее родители с младшими детьми переехали в Польшу, а девочка осталась в Украине сама. Пожилой иностранец якобы издевался над девушкой, инасиловал ее неестественным способом. А потом она влюбилась в молодого парня, с которым решили отомстить потерпевшему.

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14 черных пакетов с человеческими останками они закопали на окраине города рядом с лиманом. Чтобы воспроизвести все детали той страшной ночи, полицейским понадобилось полгода. Дело дошло до суда.

Во время следствия обнаружили нового фигуранта дела. В ночь убийства в квартире турка была еще одна молодая красавица. Девушка якобы спала, а когда проснулась — парочка заставила ее вместе выносить и закапывать труп.

Убийство иностранца под Одессой

В июле в Белгород-Днестровском Одесской области 17-летние парень и девушка проникли в квартиру 68-летнего гражданина Турции, убили его, а потом расчленили.

Об исчезновении иностранца, который арендовал жилье в Белгород-Днестровском, в полицию сообщил его племянник. Осмотрев квартиру мужчины, правоохранители увидели следы крови.

Они отработали круг его общения и нашли причастных к исчезновению.