В убийстве столичного музыканта Александра Деревянко правоохранители подозревают фитнес-тренеров Дениса Мамедова, Андрея Подобу, а также их знакомого Юрия Туманского.

По предварительной версии следствия, именно Мамедов и Туманский расправились с жертвой ради его квартиры.

Денис Мамедов — столичный фитнес-тренер, а желающие заниматься под его руководством буквально в очередь выстраивались.

— Для меня это шок, не верится что он мог такое сделать. Он был всегда открытым, дружелюбным, если что-то не получалось, то всегда помогал. Что с ним произошло за последние два года я не знаю. В целом его поведение не изменилось, однако некоторые знакомые говорили, что он стал более агрессивным, — рассказала одна из клиенток спортсмена Анастасия.

Более того, Дениса Мамедова месяц назад привлекали к ответственности за хранение наркотиков, в 2016 году — за нанесение тяжких телесных травм человеку, в 2019-м — за кражи и нападение на жену.

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Затем Денис подружился с экс-полицейским из Луганска Юрием Туманским, который был его клиентом. Третьим в компании стал еще один тренер — Андрей Подоба.

— Я думал, что это будет перевозка вещей. А тогда, когда я узнал, в чем именно дело, то под действием прямых угроз, дальше действовал против своей воли. В человеке был нож, — заявил подозреваемый Андрей Подоба.

На Мамедова перекладывает вину и 31-летний Туманский. Он отмечает, что его запугали.

Также Туманский добавил, что именно он пришел в полицию.

Денис Мамедов уверяет, что не причастен к убийству.

Убийство музыканта

6 декабря правоохранители задержали двух подозреваемых вубийстве музыканта Александра Деревянко — Юрия Туманского и Дениса Мамедова. Суд взял их под стражу на два месяца. По данным следствия, мужчины под предлогом обучения игры на гитаре попали в квартиру киевлянина, где избили его и задушили.

Завладев документами на три квартиры, финансами и драгоценностями, подозреваемые пытались скрыть тело. Для этого они завернули убитого в пленку, одеяло и вывезли в один из гаражных кооперативов на Киевщине, где намеревались залить тело бетоном. Но не успели, там их задержали правоохранители.