Житель Трускавца 8 декабря около 13.00 обнаружил в беседке на территории одного из домохозяйств тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Оперативники управления уголовного розыска и сотрудники других подразделений полиции Львовской области установили личность погибшего — это 50-летний местный житель.

Умер он от огнестрельного ранения в грудь.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УКУ — Умышленное убийство. Она предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность злоумышленника, причастного к убийству.