В Хмельницкой области мужчина металлической кочергой забил до смерти жену

В Хмельницкой области в полицию обратился 35-летний житель одного из сел и сообщил, что нашел мертвой свою 27-летнюю сожительницу.

— Накануне супруги вместе распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого сожитель беспощадно избил женщину металлической кочергой. К утру потерпевшая скончалась, — рассказали в ГУ НП в Хмельницкой области.

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Мужчине грозит наказание по ч. 2 статьи 121 УК Украины — лишение свободы на срок от семи до 10 лет.

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