В Хмельницкой области мужчина металлической кочергой забил до смерти жену

В Хмельницкой области в полицию обратился 35-летний житель одного из сел и сообщил, что нашел мертвой свою 27-летнюю сожительницу.
— Накануне супруги вместе распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого сожитель беспощадно избил женщину металлической кочергой. К утру потерпевшая скончалась, — рассказали в ГУ НП в Хмельницкой области.
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Мужчине грозит наказание по ч. 2 статьи 121 УК Украины — лишение свободы на срок от семи до 10 лет.
На Черниговщине мужчина зарубил возлюбленную и пошел “искать” ее к копам
К черниговским полицейским обратился 31-летний мужчина, который заявил о пропаже 34-летней жительницы одного из селКрупского района.
По его словам, женщина ушла из дома еще 17 ноября после телефонного разговора с неизвестным и до сих пор не вернулась. Однако, оказалось, что именно муж является убийцей.