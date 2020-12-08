В Черкассах мужчина изуродовал лицо и отрезал палец 21-летнему парню

В Черкассах полиция объявила о подозрении 29-летнему мужчине, который в августе порезал своего товарища.
Во время конфликта, воспользовавшись ножом, нападающий отрезал парню часть пальца, а также нанес непоправимое изуродование лица.
До завершения расследования 29-летний подозреваемый будет находиться под домашним арестом. Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
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Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
Следствие по делу продолжается.
Убийство в Одессе
На днях в Одессе полиция задержала иностранца по подозрению в ограблении и умышленном убийстве.
Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Закавказья.
Во время застолья со знакомыми мужчина отравил гостей странным алкогольным напитком, а хозяина дома убил.
Установлено, что подозреваемый вынес из чужой квартиры три мобильных телефона, золотые украшения, деньги и банковские карты.