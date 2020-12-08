В центре Киеве 8 декабря около 20.00 между двумя мужчинами возник конфликт, который привел к убийству.

В разгар ссоры один из ее участников ударил оппонента ножом в живот.

Раненый 30-летний потерпевший скончался на месте.

Столичная полиция установила личности участников конфликта, проводятся первоочередные следственные действия.

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Шевченковское управление полиции открыло производство по ч. 1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство.

Недавно в Киеве двое злоумышленников убили 65-летнего музыканта, чтобы завладеть двумя его квартирами, средствами и другим имуществом. Мужчину избили и задушили, а тело планировали залить бетоном.

Они попали в его квартиру под предлогом обучения игре на музыкальных инструментах.