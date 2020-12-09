На Львовщине ученик распылил газ на уроке — пятеро школьников в больнице

В одной из школ Червонограда Львовской области около 13.00 17-летний ученик 11-го класса во время урока распылил содержимое газового баллончика в помещении класса.

Пятерых учеников пришлось госпитализировать в местную больницу, медики обследуют их и уточняют диагнозы.

Кроме того, учебный процесс был сорван на три часа – из школы эвакуировали около 400 учеников и учителей.

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Старшеклассник в присутствии родителей рассказал, что рассматривал газовый баллончик и случайно отломал пластиковый предохранитель, так и произошло распыление.

Решается правовая квалификация события.

Год назад шестеро учеников отравились газом, который распылили в одной из школ Белой Церкви Киевской области.

Газовый баллончик находился в кармане 13-летней школьницы. Его купили родители для самозащиты, потому что девочка поздно возвращается с уроков.