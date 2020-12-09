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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На Тернопольщине разбился легкомоторный самолет — один человек погиб

Неподалеку от села Золотая Слобода Тернопольской области упал легкомоторный самолет. В результате аварии погиб один человек.

К правоохранителям обратились очевидцы происшествия.

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— Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи тело человека, — рассказали в ГУ НП в Тернопольской области.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители.

Падение самолета в Тернопольской области (ФОТО)

Авария самолета в Киевской области

Возле села Гоголев Броварского района Киевской области разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились двое мужчин.

Частный самолет Beechcraft Bonanza N83MS упал посреди поля.

Пострадавших — владельца самолета 1967 года и инструктора 1957 года — госпитализировали в больницу.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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