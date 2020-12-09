Во Франции задержали еще пятерых человек, связанных с убийством учителя в пригороде Парижа. Их подозревают в том, что они поддерживали телефонный контакт с нападающим.

Все они родом из Чечни и от 18 до 21 года.

Согласно законодательству, подозреваемые до предъявления обвинения могут находиться под стражей до 96 часов.

Фигурантами расследования в связи с убийством является уже 14 человек. Среди них есть и несовершеннолетние.

Убийство в пригороде Парижа

В пригороде Парижа 16 октября террорист обезглавил учителя истории и географии, который на уроках свободы слова демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Полиции сразу по прибытии удалось ликвидировать боевика: им оказался 18-летний беженец чеченской национальности, который родился в Москве.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом. Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.