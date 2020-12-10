50-летний мужчина, которого нашли 8 декабря с пулей в груди во дворе матери в Трускавце, был криминальным авторитетом в 90-е годы.

По словам соседей, он жил тихо и мирно, начал строить дом, лишних денег не было. На мертвого мужчину в беседке наткнулись знакомые, которые приехали забирать свой бетоносмеситель.

Мать убитого уже давно не жила в своем доме.

Эксперты-криминалисты говорят, что он не был какого-то высокого уровня авторитетом, чтобы можно было назвать убийством на заказ.

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Среди версий — бытовой или финансовый конфликт, может быть просто обычная так называемая бакланка.

Ходят слухи, что мужчина планировал вернуться в криминал и уже требовал деньги с предпринимателей, однако ни одного заявления против него в полицию не поступало.

Убийство в Трускавце

В Трускавце 8 декабря обнаружили в беседке на территории одного из домохозяйств тело мужчины с признаками насильственной смерти.

50-летний местный житель умер от огнестрельного ранения в грудь.