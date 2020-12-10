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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Проверяли счетчики: на Днепропетровщине этническая группировка грабила пенсионеров

В Днепропетровской области преступники грабили людей под предлогом проверки счетчиков. Трое мужчин и две женщины в возрасте 25-59 лет приходили в дома пожилых граждан, нападали на них и присваивали средства.

В городе Марганец злоумышленники избили супругов — 79-летнего мужчину и 80-летнюю женщину, украли у них телефон и около 20 тыс. грн, после чего скрылись.

Ранее они посетили дом 74-летнего дедушки и забрали у него банковскую карту и пенсионное удостоверение.

Во время обысков в автомобиле преступников обнаружили две гранаты. Им грозит до 13 лет заключения.

  • Проверяли счетчики: на Днепропетровщине этническая группировка грабила пенсионеров
  • Проверяли счетчики: на Днепропетровщине этническая группировка грабила пенсионеров
  • Проверяли счетчики: на Днепропетровщине этническая группировка грабила пенсионеров
  • Проверяли счетчики: на Днепропетровщине этническая группировка грабила пенсионеров
Проверяли счетчики: на Днепропетровщине этническая группировка грабила пенсионеров / 2 фотографии

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На Киевщине преступники бросили гранату в полицейских

В Киевской области во время задержания злоумышленники начали оказывать сопротивление правоохранителям. Один из них бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу.

В каком состоянии сейчас сотрудники Нацполиции, смотрите в материале.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция, Pixabay

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