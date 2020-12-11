СБУ разоблачила преступную группировку, которая финансировала террористические организации

СБУ блокировала в Харькове деятельность преступной группировки, участники которой способствовали финансированию международной террористической организации.

По данным следователей, двое украинских граждан, выходцев из одной из стран Ближнего Востока, организовали проведение незаконных переводов через систему финансовых расчетов, запрещенную во многих странах.

Сотрудники Службы безопасности задержали одного из участников группировки во время получения более $7 тыс., которые предназначались для финансирования одной из террористических организаций.

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Во время обысков было изъято финансовую документацию и черновые записи с отображением движения денежных средств.

Сейчас двум участникам группы было сообщено о подозрении по ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 258-3 (Материальное содействие деятельности террористической организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия и установления лиц, причастных к созданию канала финансирования терроризма.











Финансировали терроризм: СБУ разоблачила преступную группировку в Харькове / 3 фотографии

Терроризм

Украина присоединилась к санкциям ЕС против террористических организаций Исламское государство и Аль-Каида.

Принятые санкции предусматривают жесткие ограничения на торговлю или поставки таким террористическим субъектам любого оружия, товаров военного или двойного назначения, запчастей к ним, любую техническую помощь по их обслуживанию.