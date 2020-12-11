Силовики задержали в Одессе 30-летнего криминального авторитета, выходца одной из постсоветских стран Востока.

В его автомобиле было огнестрельное оружие и боеприпасы. Эксперты установили, что его украли в одной из воинских частей Одесской области.

Мужчина попадал в поле зрения полиции в 2017 году — за незаконное хранение наркотиков и огнестрельного оружия. Тогда ему дали три года с испытательным сроком один год и три месяца.

За это время правонарушитель совершил хулиганство с применением огнестрельного оружия, суд взял его под стражу, а вскоре изменил меру пресечения на домашний арест.

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Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УКУ — Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Суд арестовал мужчину с правом внесения залога в размере 10 млн грн. Также восстановлено рассмотрение приговора 2017 года, по которому он не отбыл наказание.







Вооружен и опасен: в Одессе задержали криминального авторитета / 2 фотографии

На днях в Киеве и Одессе задержали участников крупной преступной группировки, которая похищала людей на заказ и выбивала деньги.

Задержаны лидер и девять участников банды, еще двое объявлены в розыск.

Следствие установило, что всеми преступлениями руководили два вора в законе из России.