Потерял около 4 литров крови: в Винницкой области поезд отрезал ноги 18-летнему парню

В Винницкой области грузовой поезд буквально отрезал обе ноги 18-летнему парню. Ему удалось выжить, потому что на этом отрезке железнодорожные пути делают поворот, поэтому поезда уменьшают скорость.

Именно благодаря этому машинист смог разглядеть его на путях. Раздался тревожный сигнал, но он не реагировал и лежал на рельсах.

Как только локомотив остановился, машинист выбежал из кабины и вызвал скорую. В больницу раненного парня привезли в крайне тяжелом состоянии без сознания и с огромной потерей крови — около четырех литров.

Юноша уже пришел в себя, но что с ним произошло, совсем не помнит.

Читайте: Хотел сделать фото: на Львовщине 17-летнего парня ударило током на крыше поезда

Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования парня, но правоохранители сразу дали понять, что это — несчастный случай. Однако родители и братья с сестрами в такую ​​версию не верят.

Они убеждены, что виновны в трагедии трое местных парней, которые держат в страхе окрестные села. Кроме того, у пострадавшего был с ними конфликт.

Поэтому родные убеждены, что именно они избили парня и положили его на пути, чтобы сымитировать самоубийство. Между тем 18-летнего парня ждет длительное лечение, реабилитация и протезирование.

В Запорожской области поезд сбил насмерть трех человек — погибли женщина и двое мужчин. Тогда полиция открыла дело за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.