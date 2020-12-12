В Днепре строительный кран упал на автомобиль — умер мужчина

В городе Днепр строительный кран упал на автомобиль. Конструкция обвалилась на кабину автомобиля с бетономешалкой, в которой сидел водитель. Мужчина скончался на месте.

Инцидент произошел на ул. Березинская. На место происшествия прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они вытащили тело человека из автомобиля.

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Бетонная плита упала на жителя Днепра

Накануне в Днепре мужчину придавила бетонная плита. Спасатели вытащили пострадавшего и зафиксировали смерть. У него была черепно-мозговая травма и повреждения шеи.

Сотрудники ДСНС передали тело мужчины полиции для установления личности. Трагедия произошла на ул. Паторжинского.