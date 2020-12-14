В Харькове возле многоэтажки избили и изнасиловали 72-летнюю женщину.

Женщина утром шла на работу, когда неожиданно к ней кто-то подбежал сзади и ударил кирпичом по голове. Затем пенсионерку затянули в подвал и изнасиловали. Кроме того, нападающий прихватил с собой сумку и телефон жертвы.

Женщину, которая звала на помощь, услышали прохожие. Они и вызвали полицию и скорую.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

Читайте: Издевался более часа: на Черкасчине мужчина изнасиловал пенсионерку и сломал ей ногу

За сутки правоохранители вышли на насильника. В помещении, которое мужчина снимал вместе с другом, копы нашли ключи и телефон жертвы.

— Преступником оказался 31-летний местный житель Харьковщины, который был неоднократно осужден за ряд преступлений, — заявил руководитель полиции Харьковщины Андрей Рубель.

31-летний Виталий лишь несколько месяцев назад освободился из Первомайской исправительной колонии. Там он 14 лет отбывал наказание за убийство, разбой и изнасилование.

В суде Виталий своей вины не признал, мол, не помнит, что произошло.

Поддержать подозреваемого пришла его родная сестра. Именно она нашла деньги на адвоката. Ирина не верит, что брат жестокий извращенец, потому что встречается с девушкой. Он работал строителем в Киеве, несколько дней назад вернулся в Харьков и жил у товарища.

В прокуратуре отметили, что у них достаточно доказательств, чтобы доказать вину подсудимого.

На время расследования Виталия суд отправил в СИЗО.

Изнасилование в Одесской области

В селе Михайловка Одесской области банда извращенцев ворвались в дом 74-летней пенсионерки. Неизвестные изнасиловали женщину и сильно ее избили.

Сонную женщину ударили по голове, а потом начали насиловать. Сколько было преступников, неизвестно. Женщина слышала несколько голосов, среди которых якобы даже женские.