В Хмельницкой области больной мужчина угрожал ружьем врачам и полицейским, потому что не хотел ехать в больницу.

Ночью, 13 декабря, у 39-летнего мужчины обострились проблемы со здоровьем. Его мать вызвала скорую.

Когда медики приехали, больной встретил их с ружьем в руках, ведь он был против госпитализации.

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Потом на место приехала полиция и почти три часа вела переговоры с мужчиной, который бегал по двору и хаотично стрелял в сторону правоохранителей. Он открыл огонь около 20 раз из гладкоствольного и пневматического ружей.

Полиция задержала мужчину и открыла уголовное производство по ст. 348 УК — за покушение на убийство работника правоохранительнной связи. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Свидание со стрельбой

В Киеве на Воскресенке свидание в квартире завершилось стрельбой.

Девушки украли из-за парня 1,5 тыс. грн. и убежали. Когда парень заметил, что деньги исчезли, выбежал за ними в халате. Он два раза выстрелил из стартового пистолета.

Фото: Нацполиция