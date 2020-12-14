На железнодорожной станции Пидзамче, что на улице Богдана Хмельницкого во Львове, 14 декабря около 1.30 обнаружили тело 15-летней девушки.

На погибшую наткнулся на путях машинист поезда, он вызвал скорую, однако на тот момент она была уже мертва.

Медики лишь констатировали смерть в результате поражения электрическим током.

Предварительно — она ​​делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач.

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Полиция установила, что это та девушка, о пропаже которой накануне сообщили родители. По их словам, дочь ушла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство с пометкой несчастный случай.

17-летнего парня ударило током на крыше поезда

В ноябре во Львовской области юношу ударило током на железнодорожной станции в поселке Красное. Он вылез со своим другом на вагон и начал позировать.

Парень ухватился руками за высоковольтную линию электропередач и упал на землю. Его госпитализировали в больницу с ожогами тела.