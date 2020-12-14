В Измаиле Одесской области задержали молодого мужчину, которого подозревают в попытке изнасилования девочки.

В полицию обратилась местная жительница, увидевшая на улице неизвестного мужчину, который силой пытался раздеть свою жертву.

Перед этим дочь заявительницы рассказала матери, что этот злоумышленник приставал к ней, поэтому женщина пошла искать извращенца, где и увидела, что он уже нашел себе новую жертву.

Задержанному грозит от пяти до десяти лет тюрьмы по ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что в настоящее время в суде на рассмотрении находится обвинительный акт против этого злоумышленника по другому делу — об убийстве по неосторожности.

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В Хмельницкой области отчим изнасиловал 12-летнюю падчерицу

В начале декабря стало известно, что в Хмельницкой области 27-летний отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу.

Сосед, остановивший злоумышленника во время побега, рассказал, что скандал подняла мать, узнавшая что мужчина, с которым она жила, насиловал ее дочь.